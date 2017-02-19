  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 9 °C

Malazgirt’te Oyuncak Ve Kitap Dağıtımı

» »
Malazgirt’te Oyuncak Ve Kitap Dağıtımı
Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere çeşitli oyuncaklar ve kitaplar dağıtıldı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere çeşitli oyuncaklar ve kitaplar dağıtıldı.

Malazgirt'te, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Yeniden" projesi kapsamında okulöncesi öğrencilerine oyuncak, ortaokul öğrencilerine ise kitap dağıtıldı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Yeniden" projesi kapsamında öğrencilere oyuncak ve kitap dağıtımı yaptı. Kaymakam Kırlı, "Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yürütülen "Hayata Yeniden" projesi kapsamında anasınıfı öğrencilerimize oyuncak ve ortaokul öğrencilerimize kitap dağıtımı yaptık. Bu güzel ve anlamlı projeye imza atan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy'a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da katıldı.

Malazgirt’te Oyuncak Ve Kitap Dağıtımı

Malazgirt’te Oyuncak Ve Kitap Dağıtımı

Malazgirt’te Oyuncak Ve Kitap Dağıtımı

Malazgirt’te Oyuncak Ve Kitap Dağıtımı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altib’den Başkan Uysal’a Ziyaret19 Şubat 2017 Pazar 09:48
  • Kepez’de Öğrencilere ‘7 Lise 7 Güzel Adamı Anlatıyor’ Projesi19 Şubat 2017 Pazar 09:48
  • Melikgazi Belediyesi’nde Planlama Ve Koordinasyon Toplantısı19 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Kasaplar Meydanına Modern Dokunuş19 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Uyuşmazlıkta Çözümün Adresi “Adana Hal Hakem Heyeti”19 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Van’da ‘Kapıköy Sınır Kapısı’ Sevinci19 Şubat 2017 Pazar 09:38
  • Tarımsal Büyüme Olmadan Türkiye Büyüyemez19 Şubat 2017 Pazar 09:38
  • Deprem Bölgesini Havadan İncelediler19 Şubat 2017 Pazar 09:38
  • Gto İşverenleri İstihdam Seferberliği Kapsamındaki Desteklerle İlgili Bilgilendirecek19 Şubat 2017 Pazar 09:33
  • Ekonomist Anadolu 500 Ödül Töreni19 Şubat 2017 Pazar 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti