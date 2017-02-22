Malazgirt’te Özel Banka Şubesi İçin Girişim

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Esnaf Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Nazım Yalçın, ilçede özel bir banka şubesinin açılması için girişimlerde bulundu.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Esnaf Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Nazım Yalçın, ilçede özel bir banka şubesinin açılması için girişimlerde bulundu.

Malazgirt Esnaf Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Nazım Yalçın'ın daveti üzerine ilçeye gelen Denizbank yetkilileri, ilçedeki esnaflarla çiftçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştılar. İlçenin tarım ve esnaf potansiyeli hakkında Nazım Yalçın'dan bilgilen alan banka yetkilileri, şube açmak için ilk adımı atacaklarını ifade ettiler.

Denizbankası Patnos Şube Müdürü Tolga Tokcan, Malazgirt ilçesine Nazım Yalçın'ın daveti üzerine geldiklerini belirterek, "Buradaki esnaf kardeşlerimiz, muhtarlarımız, tarım ve hayvancılık işi yapan vatandaşlarımızla konuştuk. Gerçekten buraya özel bir banka olarak şube açılmasının gerekli olduğunu, bu gerekliliği Denizbankası ile tamamlanması için gerekli tüm girişimleri yapacağımızın sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Malazgirt ilçesinde bir ilke imza atılması için gerekli adımları atan ve Denizbank yöneticilerini ilçeye davet eden Malazgirt Esnaf Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Nazım Yalçın ise, "Denizbank halkımıza, esnafımıza düşük faizli önemli miktarda kredi vermekte. Esnafımızın bu kredilerden rahatlıkla faydalanabilmesi için Denizbank yetkilileriyle irtibata geçerek ilçemize davet ettik. İnşallah gerekli çalışmaları yaparız ve ilçemizin ilk özel bankası olur" dedi.