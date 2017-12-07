Malazgirt’te Peygamber Efendimizin Hayatı Anlatıldı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Öğrenci Topluluğu tarafından Peygamber Efendimizin hayatını konu alan bir program düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Öğrenci Topluluğu tarafından Peygamber Efendimizin hayatını konu alan bir program düzenlendi.

Malazgirt Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen programına Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü, Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selçuk Baş, Malazgirt Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Seyfettin Koç, kurum amirleri, akademik ve idari personel, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Selçuk Baş'ın konuşmasıyla devam etti.

Öğrencilerin okudukları Hz. Peygamberi anlatan şiirler ve ilahi dinletisinin ardından bir konuşma yapan Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü, Hz. Peygamberin ve sahabelerin hayatından örnekler verdi. Peygamber Efendimizin doğumu başlığı altında, insanlığın yeniden doğuşundan bahsedilebileceğini ifade eden Gölcü, "Çünkü cahiliye dönemi denilen o dönemde, insani bütün özellikler kaybolmuştur. Cahiliye dönemindeki sosyal hayatın kriterlerini göz önünde bulundurduğumuzda; güçlünün daima haklı, haklının ise eğer zayıfsa daima haksız olduğu bir sistem yerleşmiştir. Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmesi; insanlığın yeniden hak, hukuk ve evrensel ahlaki değerlerle buluşmasının başlangıcı olmuştur. Hz. Peygamberimizin peygamberlikten önceki hayatı da başını öne eğdirecek hiçbir davranışı barındırmamaktadır. O'nun hayatı kadar berrak, bilinir, görülür hiçbir hayat yoktur. Hayatının gizli kalmış, anlaşılmamış, anlatılmamış hiçbir bölümü yoktur. Dolayısıyla Peygamberimizin sünneti, Kur'an-ı Kerim'in yaşayan şeklidir" dedi.