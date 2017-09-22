Malazgirt’te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Malazgirt'ten servis minibüsüyle Okçuhan köyüne giden Sozdar Güzey, köy yolu kavşağında minibüsten inince karşı yönden gelen ve şoförünün ismiyle plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Malazgirt Devlet Hastanesine kaldırılan Güzey, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı ve Malazgirt Cumhuriyet savcıları Selçuk Sezer ve Özgür Özen de kazayla ilgili bilgiler aldılar. Kazadan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Soner Kırlı, yaşamını yitiren Sozdar Güzey'in ailesine baş sağlığı diledi.

Kaza ile ilgi Malazgirt Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.