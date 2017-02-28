Malazgirt’te Vergi Haftası Kutlandı

Muş'un Malazgirt Malmüdürü Mehmet Kalyoncuoğlu, vergi haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Kaymakam Soner Kırlı'yı makamında ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt Malmüdürü Mehmet Kalyoncuoğlu, vergi haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Kaymakam Soner Kırlı'yı makamında ziyaret etti.

İlçe Malmüdürü Mehmet Kalyoncuoğlu, günün anısına Kaymakam Kırlı'ya çiçek ve ajanda takdim ederek vergi konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek, vergi bilincini geliştirmek ve mükelleflere vergi ödeme alışkanlığı kazandırmak amacıyla her yıl kutlanan vergi haftası kapsamında 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacağını belirtti. Vergi haftasının hayırlı olmasını dileyen Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "vergi veren altın bulsun" dedi.

Vergiler verilmeli ki memlekete hizmet yapılabilsin diyen Kaymakam Kırlı; "Vatandaşlarımızın vergilerini huzurlu ve mutlu olarak vermeleri gerekir. Türkiye'de vergi bilincinin oluşturulması ülkemizin kalkınması açısından son derece önemlidir. Bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında hak ettiği yere gelmesinde bizim vergilerimizi zamanında düzenli ödememiz hem üreticiler ve ticaret erbabı için hem de geleceğimiz olan çocuklarımız için iyi bir miras bırakabilme açısından son derece önemlidir. Bu vesile vergi haftanızı kutluyor, bu bilinçle vergilerini veren vatandaşlarla birlikte kucaklaşarak ülkemizin hak ettiği yerlere gelmesi için elimizden gelen tüm gayreti de göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.