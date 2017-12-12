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Malazgirt’te Voleybol Turnuvası

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Malazgirt’te Voleybol Turnuvası
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Malazgirt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesinin spor salonunda gerçekleştirilen voleybol turnuvası, yaklaşık 20 gün sürdü. Turnuvanın finali Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 1071 İmam Hatip Ortaokulu takımları arasında oynandı. 1071 İmam Hatip Ortaokulunu 3-0'lık skorla geçen Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Malazgirt Milli Eğitim Şube Müdürü Emin Yeşilbudak tarafından verildi.

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