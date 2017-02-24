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Malazgirt’teki Okulların Tübitak Başarısı

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Malazgirt’teki Okulların Tübitak Başarısı
Muş'un Malazgirt ilçesindeki okulların 2016-2017 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarına gönderdikleri 70 proje destek...

Muş'un Malazgirt ilçesindeki okulların 2016-2017 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarına gönderdikleri 70 proje destek almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, başarılı okulların idarecilerini makamında kabul etti. Burada konuşan Müdür Kaya, "2016-2017 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projeleri kapsamında ilçemizde 5 okulumuzun toplamda 70 projesi destek almaya hak kazandı. Bizler her yıl olduğu gibi bu yılda TÜBİTAK 4006 projelerine büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimiz ve koordinatör öğretmenlerimiz ile hazırlanan bu projeler farkındalığı oluşturma açısından önemli bir adım. Söz konusu bu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projelerine tüm Türkiye genelinde oldukça fazla başvuru yapılmakta. Bizde ilçemizdeki tüm okullarımıza bu projeleri hazırlamaları konusunda her zaman destek olduk. İlçemizdeki başarılı okullarının sayısının zamanla artacağından şüphemiz yoktur. Bu kapsamda başta projesi kabul edilen koordinatör öğretmenlerimizi ve okul müdürlerimize ve sürece destek verip emek harcayan bizleri yalnız bırakmayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Malazgirt’teki Okulların Tübitak Başarısı

Malazgirt’teki Okulların Tübitak Başarısı

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