Malezya’da 2.1 Milyon Değerinde Karınca Yiyen "Pul"u Yakalandı

Malezyalı yetkililer Afrika'dan kaçırıldığı belirtilen 2.1 milyon değerinde, karınca yiyen pulu ele geçirdiğini açıkladı.

Malezyalı yetkililer Afrika'dan kaçırıldığı belirtilen 2.1 milyon değerinde, karınca yiyen pulu ele geçirdiğini açıkladı.

2 Mayıs günü Gana'dan Dubai'ye oradan da Kuala Lumpur'a getirilen, 408 kg ağırlığında 8 paket karınca yiyen pulu ele geçirdiklerini açıklandı. Yetkililer iki gün sonra Kinsaşa'a, Nairobi ve Duabi üzerinden Kuala Lumpur'a gelen 10 paket içinde 304 kilo karınca yiyen pulu ele geçirdiklerini kaydetti.

Gönderilerin genel ürün, kuru ot olarak beyan edildiği ve sahte alıcılar gösterildiği yetkililer tarafından açıklandı.

Asya ve Afrika'da yaşayan sekiz türü bulunan pullu karınca yiyenler, pulları ve etleri için avlanıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği son on yılda bir milyon karınca yiyenin kaçak avlandığı açıkladı.

Vietnam ve Çin'in bazı kesimlerinde karınca yiyen eti lüks yiyecek olarak kabul ediliyor. Keratinli pulları geleneksel Çin tıbbında ilaç olarak kullanılıyor.