  • BIST 94.342
  • Altın 140,537
  • Dolar 3,5536
  • Euro 3,8895
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 22 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 22 °C
  • Trabzon 19 °C

Malezya’da 2.1 Milyon Değerinde Karınca Yiyen "Pul"u Yakalandı

» »
Malezya’da 2.1 Milyon Değerinde Karınca Yiyen "Pul"u Yakalandı
Malezyalı yetkililer Afrika'dan kaçırıldığı belirtilen 2.1 milyon değerinde, karınca yiyen pulu ele geçirdiğini açıkladı.

Malezyalı yetkililer Afrika'dan kaçırıldığı belirtilen 2.1 milyon değerinde, karınca yiyen pulu ele geçirdiğini açıkladı.

2 Mayıs günü Gana'dan Dubai'ye oradan da Kuala Lumpur'a getirilen, 408 kg ağırlığında 8 paket karınca yiyen pulu ele geçirdiklerini açıklandı. Yetkililer iki gün sonra Kinsaşa'a, Nairobi ve Duabi üzerinden Kuala Lumpur'a gelen 10 paket içinde 304 kilo karınca yiyen pulu ele geçirdiklerini kaydetti.

Gönderilerin genel ürün, kuru ot olarak beyan edildiği ve sahte alıcılar gösterildiği yetkililer tarafından açıklandı.

Asya ve Afrika'da yaşayan sekiz türü bulunan pullu karınca yiyenler, pulları ve etleri için avlanıyor. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği son on yılda bir milyon karınca yiyenin kaçak avlandığı açıkladı.

Vietnam ve Çin'in bazı kesimlerinde karınca yiyen eti lüks yiyecek olarak kabul ediliyor. Keratinli pulları geleneksel Çin tıbbında ilaç olarak kullanılıyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Sembol Dolu Kutlaması08 Mayıs 2017 Pazartesi 03:43
  • Fransa’da Oylar Sayıldı07 Mayıs 2017 Pazar 23:58
  • Almanya: “Macron’un Zaferi Ab’nin Zaferidir”07 Mayıs 2017 Pazar 23:58
  • Fransa’nın Yeni Cumhurbaşkanı Macron’dan Mütevazi Konuşma07 Mayıs 2017 Pazar 22:58
  • Macron: “Daha İyi Bir Gelecek İnşa Etmek İstiyorum”07 Mayıs 2017 Pazar 22:43
  • Trump: “Macron’la Çalışmayı Sabırsızlıkla Bekliyorum”07 Mayıs 2017 Pazar 22:43
  • Tusk’tan Seçim Açıklaması: “Yalan Haberlere Karşı Zafer”07 Mayıs 2017 Pazar 22:28
  • Macron’dan İlk Açıklama: “Uzun Tarihimizde Yeni Sayfa Açıldı”07 Mayıs 2017 Pazar 22:13
  • İngiltere’den Macron’a Tebrik07 Mayıs 2017 Pazar 22:03
  • Barış Elçileri Güney Sudan’a İnsani Yardım İçin Yola Çıktı07 Mayıs 2017 Pazar 21:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti