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Malezya’da, Kuzey Koreli Kimyager Sınır Dışı Edildi

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Malezya’da, Kuzey Koreli Kimyager Sınır Dışı Edildi
Malezya'da, Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un üvey kardeşinin ölümüne adı karışan kimyager sınır dışı edildi.

Malezya'da, Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un üvey kardeşinin ölümüne adı karışan kimyager sınır dışı edildi.

Geçtiğimiz haftalarda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üvey kardeşi Kim Jong-nam Kuala Lumpur Havaalanında iki kadın tarafından öldürülmüştü. Kuzey Koreli kimyager Ri Jong-Chol, Kim Jong-nam'ın ölümüyle ilgili açılan soruşturmada evinde yakalanarak tutuklandı. Kuzey Koreli kimyager Ri Jong-Chol için hakkında yetersiz delil olması itibariyle, ülkeden sınır dışı edilme ve ülkeye girişinin yasaklanması kararı alındı. Malezya Başbakan Yardımcısı Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, duruma ilişkin basına yaptığı açıklamada, ismi kara listeye alınan kimyagerin Malezya'ya girişinin yasaklandığını belirtti. Malezya Başbakan Yardımcısı Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Kuzey Koreli kimyagerin ülkeye giriş yasağına, Kuzey Koreli kimyagerin geçerli hiçbir seyahat belgesinin olmamasını ve diplomatik olarak istenmeyen biri olmasını gerekçe gösterdi.

Kuzey Koreli kimyager, bugün Malezya'nın yerel saatiyle 15.40 sularında, Kuzey Kore Elçiliğinden iki kişi ile birlikte Kuala Lumpurdan, Çin'e gönderildi. Kimyager, Çin'e ulaştıktan sonra Kuzey Kore'ye geri gönderilecek.

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