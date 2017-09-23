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Malezya’da Sel Felaketi Binlerce Kişiyi Evinden Etti

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Malezya’da Sel Felaketi Binlerce Kişiyi Evinden Etti
Malezya'nın Penang, Kedah ve Perlis eyaletlerinde şiddetli yağmur binlerce insanı evinden etti.

Malezya'nın Penang, Kedah ve Perlis eyaletlerinde şiddetli yağmur binlerce insanı evinden etti.

Sel felaketinin vurduğu Penang, Kedah ve Perlis eyaletlerinde mağdur sayısının 3 bine yükseldiği belirtildi. Yetkililer, mağdurların güvemli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Cuma gününden bu yana yağışların, bir çok bölgeyi sular altında bıraktığı belirtildi. Sel mağdurları Kedah eyaletinin Kuala Muda bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede kurulan güvenli yardım bölgelerine ulaştırıldı. Penang eyaletinde ise geçen haftadan beri meydana gelen yağışlar devasa sel felaketine neden oldu. Bazı köyleri şiddetle vuran sel, bir çok insanı evinden etti.

Muhalif Penang Halk Cephesi Partisi (PFP), eyalet yetkilerinin bölgede meydana gelen sel felaketine karşı yeterli önlem almadıklarını ve bu nedenle yetkililer hakkında yasal işlem başlatacaklarını bildirdi.

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