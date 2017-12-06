Malezya’dan Suriyelilere Yardım

Cansuyu Derneği, Malezyalı sivil toplum kuruluşlarıyla, Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 2 tır dolusu 3 bin 200 kişilik yardım malzemesi gönderdi.

Cansuyu Derneği, Malezyalı sivil toplum kuruluşlarıyla, Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 2 tır dolusu 3 bin 200 kişilik yardım malzemesi gönderdi.

Yardım tırları, Malezya'dan gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin da katılımıyla dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Cansuyu Derneği Hatay İl Temsilcisi Abdulhadi Bük yaptığı açıklamada, yardım tırlarının içerisinde 3 bin 200 aileye yetecek kadar kışlık kıyafet, battaniye, gıda ve yağ bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin güvenli bulduğu için Türk sınırlarındaki bölgelerde yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Bük, "Suriyeliler, bu kışta, yağmur altında kendi imkanlarıyla derme çatma çadırlarıyla naylon barakalarla yaşayarak Türkiye'den ve değişik ülkelerden gelecek olan yardımları beklemekte. Onun için şu anda yapılacak olan yardımların ne kadar ihtiyaç olduğunu bize özellikle kendileri bildirdiler. Bunun için biz koşturuyoruz, insanlığa bildiriyoruz. Bu bir insanlık dramıdır. Yaklaşık 7-8 seneden beri bu savaş devam ediyor. Olmaması gereken bir savaştır ama olduysa biz de insanlık vazifemizi yapıyoruz" dedi.

Malezyalı sivil toplum kuruluşları adına konuşan Abdullah Hanif Bin Hasan ise, Suriye'ye yardımlarının devam edeceğini söyledi.

Hatay'a 10 kişilik bir ekiple geldiklerini belirten Hasan, "Biliyoruz ki, bu yardımlar yeterli değil ama bize elimizden geldiği kadar bir nevi de olsa onların yanında olduğumuzu hissettirmek için onlara yardım ediyoruz" diye konuştu.