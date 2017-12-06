  • BIST 106.021
  • Altın 157,311
  • Dolar 3,8579
  • Euro 4,5619
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 7 °C

Malezya’dan Suriyelilere Yardım

» »
Malezya’dan Suriyelilere Yardım
Cansuyu Derneği, Malezyalı sivil toplum kuruluşlarıyla, Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 2 tır dolusu 3 bin 200 kişilik yardım malzemesi gönderdi.

Cansuyu Derneği, Malezyalı sivil toplum kuruluşlarıyla, Suriye'nin İdlib kenti kırsalına 2 tır dolusu 3 bin 200 kişilik yardım malzemesi gönderdi.

Yardım tırları, Malezya'dan gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin da katılımıyla dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Cansuyu Derneği Hatay İl Temsilcisi Abdulhadi Bük yaptığı açıklamada, yardım tırlarının içerisinde 3 bin 200 aileye yetecek kadar kışlık kıyafet, battaniye, gıda ve yağ bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin güvenli bulduğu için Türk sınırlarındaki bölgelerde yaşamlarını sürdürdüğünü belirten Bük, "Suriyeliler, bu kışta, yağmur altında kendi imkanlarıyla derme çatma çadırlarıyla naylon barakalarla yaşayarak Türkiye'den ve değişik ülkelerden gelecek olan yardımları beklemekte. Onun için şu anda yapılacak olan yardımların ne kadar ihtiyaç olduğunu bize özellikle kendileri bildirdiler. Bunun için biz koşturuyoruz, insanlığa bildiriyoruz. Bu bir insanlık dramıdır. Yaklaşık 7-8 seneden beri bu savaş devam ediyor. Olmaması gereken bir savaştır ama olduysa biz de insanlık vazifemizi yapıyoruz" dedi.

Malezyalı sivil toplum kuruluşları adına konuşan Abdullah Hanif Bin Hasan ise, Suriye'ye yardımlarının devam edeceğini söyledi.

Hatay'a 10 kişilik bir ekiple geldiklerini belirten Hasan, "Biliyoruz ki, bu yardımlar yeterli değil ama bize elimizden geldiği kadar bir nevi de olsa onların yanında olduğumuzu hissettirmek için onlara yardım ediyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenciler Çocuk Hakları Konusunda Bilgilendirildi06 Aralık 2017 Çarşamba 13:13
  • Er: “Geleceğin Hukukçularına Yatırım Yapıyoruz”06 Aralık 2017 Çarşamba 13:13
  • Trafik Ve Yaya Akışını Engelleyen Direkler Kaldırılıyor06 Aralık 2017 Çarşamba 13:13
  • Aksu’da Kullanılmayan Binalar Yıkıldı06 Aralık 2017 Çarşamba 13:13
  • Karesi, Kar Yağışına Hazır06 Aralık 2017 Çarşamba 13:08
  • Yunusemre Belediyesi Muradiye’de Su Kuyusu Açacak06 Aralık 2017 Çarşamba 13:08
  • Başkan Gürlesin, Öğrencilere Geri Dönüşümün Önemini Anlattı06 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  • Koruculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Destek06 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  • ’Ufka Yolculuk 6’nın Yarışma Kitapları Yayınlandı06 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  • Nato Dışişleri Bakanları Toplantısı İkinci Gününde06 Aralık 2017 Çarşamba 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti