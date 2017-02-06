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Mali’de Güvenlik Zirvesi

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Mali’de Güvenlik Zirvesi
Mali'nin başkenti Bamako'da bölgesel güvenliğin ele alınması amacıyla Nijer, Burkina Faso, Çad ve Moritanya Devlet Başkanlarının katıldığı güvenlik...

Mali'nin başkenti Bamako'da bölgesel güvenliğin ele alınması amacıyla Nijer, Burkina Faso, Çad ve Moritanya Devlet Başkanlarının katıldığı güvenlik zirvesi bugün başladı.

Mali'nin başkenti Bamako'da bölgesel güvenliğin ele alınması amacıyla olağanüstü bir zirve başladı. Mali'nin ev sahipliğinde yapılan "Mali'de Güvenlik Durumu ve Sahel'e Etkisi" konulu zirveye Nijer, Burkina Faso, Çad ve Moritanya Devlet Başkanları katılıyor. Zirvede, toplantılara katılan ülkelerin ortak çalışmasıyla teröre karşı başarı sağlayabilecekleri vurgulandı. En kısa zamanda yeni strateji başlatılması gerektiği saldırganların hiç olmadıkları kadar kararlı oldukları belirtildi.

Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdül Aziz, terörle mücadele kapsamında Moritanya'nın somut önerilerde bulunacağını aktardı.

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