Maliki: "Irak’ın Kuzeyinde İkinci İsrail’in Kurulmasına İzin Vermeyiz"

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri El-Maliki ,"Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz" dedi.
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri El-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Maliki, referandumun yasal olmadığını, bu nedenle gerçekleşmesine müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz" dedi.
IKBY'nin referandum kararına, Irak merkezi hükümeti, tartışmalı bölgelerde yaşayan Türkmen ve Araplar, ABD, Birlemiş Milletler, İngiltere, Türkiye ve İran karşı çıkmıştı.
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