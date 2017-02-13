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Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu: ’’Allah’ın İzniyle 16 Nisan’da Yeni Sistem Gelecek’’

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Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu: ’’Allah’ın İzniyle 16 Nisan’da Yeni Sistem Gelecek’’
Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, "Hep birlikte inşallah 16 Nisan'da bu sistem değişikliği gerçekleşecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet...

Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, "Hep birlikte inşallah 16 Nisan'da bu sistem değişikliği gerçekleşecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte bundan sonra bir daha hükümetsiz kalan dönemleri yaşamayacağız" dedi.

AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ziyaret eden Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile koalisyon dönemlerinin sona ereceğini söyledi. Yavilioğlu, "Unutulmaya yüz tutmuş olan bir sistem krizinin AK Parti hükümetleri döneminde de tehlikeyi içerisinde barındırdığını sizler de, bizler de birçok kere gördük. Bu ülkenin üzerinde ameliyat yapıldığını 7 Haziran'da, 15 Temmuz'da, 17-25 Aralık'ta, onun öncesinde Gezi olaylarında, Cumhuriyet mitinglerinde, bir takım davalarda, yine parti kapatmalarında, büyük bir kitle partisi olan AK Parti'nin kapatılma davası varlığında, 367 krizinde olduğu gibi ortaya çıkan önemli krizler var. Biz kendi kaderiyle sınırlı bir kaderi taşımıyoruz. Geleceğin, büyük bir topluluğun kaderini de bu an şu dönemde 16 Nisan'da ellerimizin, avuçlarımızın ortasına koydu. Türkiye çok önemli bir tecrübe yaşadı, AK Parti iktidarları döneminde tek partili hükümetlerle ne olacağı tecrübesini yaşadı. AK Parti döneminde dolmuş, AK Parti döneminde büyümüş, olgunlaşmış, geçmişi bilmeyen yavrularımıza bunu anlatmakta çok zorlanıyoruz. Yani mukayese etmek gerçekten mümkün değil. 28 Şubat'ı anlatmakta güçlük çekiyoruz. 80 darbesini, 70 muhtırasını, 60 darbesini anlatmakta güçlük çekiyoruz. Güçlük çektiğimiz birçok şey var. Ama bir şeyi yaşadı bu gençler, 15 Temmuz'u yaşadı. 15 Temmuz'da güçlü iktidar olduğu taktirde bu ülkeye ihanet edenlerin istemiş oldukları sonuçların bir daha olamayacağına bu yavrularımız şahit oldular. Yürekleriyle şahit oldular, canlarıyla şahit oldular. Allah hepsinden razı olsun, hepinizden razı olsun" dedi.

15 Temmuz'da bir bedel ödendiğini belirten Yavilioğlu, "Biz istiyoruz ki Türkiye elde etmiş olduğu tecrübeyi kurumsallaştırarak sistematik hale getirelim. Kişiye bağlı değil, bir gruba bağlı değil, bir partiye bağlı değil, bir sisteme bağlı olarak geleceğe taşıyalım. Dolayısıyla bu iş bir kişinin derdi değil, bir partinin derdi değil, bir azınlık grubun derdi değil. Bu dert bütün vatandaşların derdi. Bunu anlayan, yüreği Türkiye diye çarpan, yüreği bu milletle beraber çarpan Anadolu'da yetişmiş, Anadolu kültürünü bilen, dolayısıyla paylaşmayı, çabayı bilen, dolayısıyla bedel ödemiş insanların derdidir, ortak derdidir" diye konuştu.

Bütün bir milletin çabasını göz ardı etmeden, onların çabalarına ihanet etmeden 16 Nisan'da bir sistem değişikliği yapılacağını belirten Yavilioğlu, "Hep birlikte inşallah 16 Nisan'da bu sistem değişikliği gerçekleşecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte bundan sonra bir daha hükümetsiz kalan dönemleri yaşamayacağız. Bizim irademizin dışında bir daha istemediğimiz hükümetlerin olması süreçlerini yaşamayacağız. Bundan sonra istemediğimiz kişilerin cumhurbaşkanı olması durumlarını yaşamayacağız. Ülkemizde hem ekonomiye, hem toplumsal yapımıza, hem farklılıklarımıza, dışarıdan güçlü müdahalelerin olması halinde ona tepki gösteremeyen iktidarsız iktidarları inşallah bir daha yaşamayacağız" dedi.

Yavilioğlu, daha sonra Ardahan Gençlik Merkezi'ndeki "Yeni Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansa katıldı.

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