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Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İstikrar Demektir”

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Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İstikrar Demektir”
Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar demektir" dedi.

Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar demektir" dedi.

Maliye Bakan Yardımcısı Yavilioğlu, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen "Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Tartışmaları" başlıklı konferansta, cumhurbaşkanlığı sisteminin en önemli hususlardan birisinin, uzlaşıyı esas alması olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kesinlikle rejim değişikliği olmadığını vurgulayan Yavilioğlu, "Rejim değişikliği yapılıyor deniliyor. Rejim değişikliği literatürde devlet sistemi değişikliği demektir. Devlet sistemi değişikliği olduğunda aynı zamanda rejim değişikliğinden de bahsedersiniz. Eğer sizin önünüze cumhuriyetten monarşiye, oligarşiye geçmek gibi bir sistem değişikliği olmuş olsaydı o zaman bir rejim değişikliğinden bahsedecektik. Eğer cumhurbaşkanını halk değil de azınlık bir sınıf belirlemiş olsaydı buna bir rejim değişikliği diyebilirdiniz. Yine babadan oğula geçen bir sistematikle cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı, cumhuriyetten başka bir rejime geçmiş olurduk. Türkiye Cumhuriyeti milletiyle ülkesiyle bölünmez üniter bir devlettir ve bu vasfı asla bir tartışma konusu değildir. Bunun karşısında farklı söylem ve dili doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Yavilioğlu, AK Parti hükümeti döneminde 15 yılda siyasal sistemde çok ciddi dönüşümler yaşandığını belirterek, "Cumhurbaşkanı hükümet sistemi olduğunda dışarıdakiler içeriye müdahale edemeyecekler. İster istemez tek parti hükümeti olacak ve istikrarlı olacak. Elde ettiğimiz bütün özgürlükler, ekonomik kazanımlar korunmuş olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar demektir. Cumhurbaşkanı ve başbakanının ayrı ayrı yasama, yürütme görevlerinin olmasının yerine, ikisi tek elde toplansın diyoruz. İstiyoruz ki bundan sonra mecliste oluşan milletvekillerinin çoğunluğuna göre bir takım oyunların da olduğu, ne olacağını bilmediğimiz hükümetlerin oluşmasına bir daha dönmeyelim" ifadelerini kullandı.

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