  • BIST 87.548
  • Altın 148,931
  • Dolar 3,7454
  • Euro 3,9878
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 12 °C
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • Liselerarası müzik yarışması heyacanı
  • Bozuk yollar sosyal medya gündeminde
  • 'Ağalık için değil, hizmet için varız'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Maliye Bakanı Ağbal: "Referandum Sonrası Yatırımlarda Patlama Olacak"

» »
Maliye Bakanı Ağbal: "Referandum Sonrası Yatırımlarda Patlama Olacak"
Maliye Bakanı Ağbal, Eylül ayından bu yana ekonomide hareketlilik getirecek bir takım inisiyatifler aldıklarını belirterek, "Yeni açıkladığımız teşvikler...

Maliye Bakanı Ağbal, Eylül ayından bu yana ekonomide hareketlilik getirecek bir takım inisiyatifler aldıklarını belirterek, "Yeni açıkladığımız teşvikler ve vergi indirimleri alışverişi canlandırdı, piyasayı hareketlendirdi" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bloomberg HT'de canlı yayına katıldı. Ekonomide büyüme tarafında 3'üncü çeyrekte aşağı yönlü giden eğimin yukarı döneceğini, bu yönde gelişmeler olduğunu söyleyen Ağbal, "Eylül ayından bu yana ekonomide hareketlilik getirecek bir takım inisiyatifler aldık. Bugün kamu maliyemiz ve bankacılık sistemimiz sağlam. Kamu maliyesinde bir miktar mali alanımız var, bu alanı dikkatlice kullanmak suretiyle ekonomiyi yukarı çekecek adımları atıyoruz ve görüyorum ki yeni açıkladığımız teşvikler ve vergi indirimleri alışverişi canlandırdı, piyasayı hareketlendirdi" dedi.

Maliye Bakanı, 2017'de özellikle referandum sürecinden sonra yatırımlarda patlama olacağını belirtti.

2017'de hiçbir vergide artış yapmayacaklarını belirten Bakan Ağbal, "Şu anda beyaz eşya, mobilya ve konut sektöründe vergi indirimi yaptık. Bu 3 sektör dışında başka sektöre dönük vergi indirimi çalışmamız yok" diye konuştu.

Yabancıya konut satışlarındaki yeni teşvikler ile ilgili Ağbal, "İnsanlar artık Türkiye'de konut edinmek istiyor, inşaat sektörü müthiş bir ivme yakaladı, inanıyorum ki bu teşvikle Türkiye yakaladığı fırsatı yatırıma çevirecek. Türkiye'yi konut ve iş yeri açısından çekim merkezi yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağbal, ekonomiyi güçlendireceksek böyle bir araca (Varlık Fonu'na) ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bizimle benzer ülkelerin de varlık fonu var. Türkiye'nin şu an elindeki varlıklar, varlık fonu kurulmasına imkan veriyor. Bu varlıkları kaldıraç etkisiyle kullanarak ekonomide yatırım fırsatlarını kullanacağız, bu son derece modern bir yöntem, Türkiye neden kullanmasın?" dedi. Ayrıca Ağbal, fona devredilen şirketler vergiden muaf olmadığını söyledi.

Ağbal "Varlık fonu yatırım için kaynak üretecek kaynak kullanacak ve yatırım yapacak. Bazı değerlendirmelerde "harcamacı kamu kuruluşu" kurmuşuz gibi ifadeler kullanıyor. Bu fon yatırım fonudur" dedi.

Maliye Bakanı, TVF'nin ikici bir hazine fonu olduğuna olduğuna dair eleştirilere de "Asla böyle bir şey söz konusu değil, Türkiye'nin tek bir hazinesi var. TVF'nin kuruluş amacı yatırımdır. Buraya devredilen varlıklar bu ülkenin varlıklarıdır. İkinci hazine benzetmelerini doğru bulmam" şeklinde cevap verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Terzioğlu: “Parlak Fikirler Arıkovanı’nda Destek Bulacak”08 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Bakan Özlü Sanayi Üretim Endeksini Değerlendirdi08 Şubat 2017 Çarşamba 12:08
  • Konut Satışları 2016’da İstanbul Ve Ankara’da Azalırken İzmir’de Arttı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:28
  • Büyükanne Projesinin İmzaları Atıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 11:19
  • Bursa’da 116 Bin Dekar Arazi Suya Kavuşuyor08 Şubat 2017 Çarşamba 11:19
  • Nar Gözden Düşünce Kurda Kuşu Oluyor08 Şubat 2017 Çarşamba 11:03
  • Tofaş’ta Rekor Kıran Üretime Kadın Eli08 Şubat 2017 Çarşamba 10:53
  • "Marka Ve Patent Vekilliğine Olan Bakış Açısı Değişiyor"08 Şubat 2017 Çarşamba 10:19
  • Kredi Kartları Medya Raporu Açıklandı08 Şubat 2017 Çarşamba 10:08
  • Bayraktar: “Buzağı Ölümlerini Önlersek Ekonomiye 3,9 Milyar Lira, Yarı Yarıya Azaltırsak 2 Milyar Liraya Yakın Kaynak Kazandırırız”08 Şubat 2017 Çarşamba 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti