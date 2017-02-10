Maliye Bakanı Ağbal’dan İşletmelere Çağrı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam seferberliği kampanyası ile ilgili, bütün işletmelere çağrıda bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam seferberliği kampanyası ile ilgili, bütün işletmelere çağrıda bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TRT Haber'de canlı yayına katıldı. Basit usule tabi mükellefler için Şubat ayının beyanname verme ayı olduğunu belirten Ağbal, yaklaşık 750 bin esnafın bu ayın 25'ine kadar mutlaka basit usul çerçevesinde hesaplanan kazançlarını beyan etmeleri gerektiğini kaydederek, "Bir basit usul mükellefi, beyanname verdiğinde kazancı 8 bin liraya kadarsa hiç vergi almayacağız. 8 bin liradan fazla ise 8 bin liralık kısmından vergi almayacağız. Özellikle esnafımızın mutlaka ve mutlaka muhasebecileriyle bu konuyu konuşmaları ve devletin kendisine getirmiş olduğu bu imkandan yararlanmalarını istiyorum" dedi.

Maliye Bakanı, söz konusu mükelleflerin, getirilen imkan sayesinde yıllık bin 200 lira tutarındaki vergiyi vermekten kurtulacaklarını, 750 bin esnafı bu yolla desteklediklerini söyledi.

"İşverenlerin maliyetlerinde yaklaşık olarak yüzde 35 azalma olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde açıklanan istihdam seferberliği hakkında da açıklama yapan Ağbal, tüm işverenlere bu yılın sonuna kadar özel bir imkan sunulduğunu belirterek, "İşverenlerin, 2016 Aralık ayındaki mevcut çalışan sayılarına bu yıl içinde ilave ettikleri her çalışan için bu teşvikten yararlanacaklar. Örneğin 2016 Aralık ayında işletmemde 10 kişi çalışıyordu, Ocak ayında yeni 2 kişi aldım, asgari ücret üzerinden de bunlara ödeme yapacağım. Normalde asgari ücret üzerinden ödeme yapsa ne kadar maliyeti var? 2 bin 178 lira. 2 bin 178 liranın 773 lirası devlete verilen vergi, prim ve fon maliyetlerinden oluşuyor. Yani bugün biliyorsunuz net asgari ücret bin 404 lira, bin 404 liranın üzerine 773 lira da vergi, prim ve fon ödemesi yapıyor. Biz şimdi diyoruz ki, bu şekilde aldığınız çalışanın 773 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz. Dolayısıyla maliyetiniz 2 bin 178 liradan bin 404 liraya düşüyor. Çalışan, asgari geçim indirimi dahil alması gereken maaşını tam olarak alıyor ama buna karşılık işveren, kendisine gelen bu vergi ve prim yükünden kurtuluyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Maliyetlerinde yaklaşık olarak yüzde 35 azalma demek. Bütün işletmelerimize çağrıda bulunuyorum. İşçilik maliyetlerinin yüzde 35 düşürüldüğü bir ortamda, Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlatılan bu kampanyaya katılmalarını bekliyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal devletin karşılayacağı 773 liranın ile ilgili "Söz konusu tutarın 666 liralık kısmının Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ödenen primler ve İşsizlik Sigortası Fonuna ödenen tutar, geri kalan yaklaşık 93 liranın Gelir Vergisi, 13 lira 49 kuruşun da Damga Vergisi ve tüm bunlar alınmayacak" diye konuştu.

Ağbal, teşvikin maliyetinin ise 11 milyar lirası İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere 12,3 milyar lira olduğunu kaydetti.

"Otomotiv, bizim en stratejik gördüğümüz sektörlerden biri"

Beyaz eşya, mobilya ve konutlara getirilen vergi teşviklerinin ardından otomotiv sektörünün de beklentiler için Bakan Ağbal, şunları söyledi: "Otomotiv sektörü bizim en stratejik gördüğümüz sektörlerden biri. Biz, otomotiv pazarı Türkiye'de büyüsün, üretim ve ihracat büyüsün istiyoruz. O anlamda Otomotiv Sanayii Derneği yöneticisi arkadaşlarımızla çok yakın görüşmeler yapıyoruz. Sektörün sorunlarını da konuşuyoruz, çözümlerini de konuşuyoruz. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Çok da güzel öneriler getiriyorlar, inşallah önümüzdeki günlerde kendileriyle tekrar bir araya geleceğiz. Bu anlamda özellikle pazarı büyütme bakımından yapmamız gereken, almamız gereken adımları da konuşacağız" dedi.

Maliye Bakanı ekonomide alınan tedbirler ile ilgili de "2016'da dünyada, çevremizde ve ülke içinde siyasi ve ekonomik birçok sorunla karşılaşıldı. Tüm ülkelerin de bu sorunlardan etkilendi ama gerek darbe girişimi gerekse de terör olayları ve Suriye'deki gelişmeler nedeniyle bizim daha fazla etkilendi. Buna karşın ekonomi yönetimi olarak bu risklere karşı ardı ardına karar paketleri açıkladık ve uygulamaya koyduk. Şu anda piyasalarda oynaklığı oluşturan bütün faktörler aslında yakın vadedeki belirsizlikler üzerinden fiyatlanıyor. En son Fitch'le ilgili karar da açıklandıktan sonra şu anda önümüzdeki 15 gün, 1 ay sonrası için bir belirsizlik faktörü gözükmüyor. Referanduma ilişkin piyasanın fiyatladığı gelişme, referandumdan "evet" çıkacağı şeklinde, bu çok net gözüküyor. Çünkü piyasa bu tür konularda duyarlıdır. Dolayısıyla, burada artık Türkiye'nin önümüzdeki dönemde referandumun olumlu sonuçlarına bağlı bir siyasi belirginliği artıyor, bu olumlu bir şey" ifadelerini kullandı.

Ekonomide Eylül ayından itibaren alınan tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını kaydeden Ağbal, "Üçüncü çeyrekte ekonomi bir miktar daraldı ama dördüncü çeyrekte çok yüksek olmasa da ılımlı bir yukarı yönlü eğilimi de görmeye başladık. Özellikle şu son aylarda aldığımız talebi arttıran tedbirler de arka arkaya piyasada etkisini gösterecek. Referandumun oluşturduğu ortam da piyasada bir canlılık meydana getirecek. İhracat tarafında iyi gidiyoruz. Dolayısıyla 2017'de benim tahminim, referandumun ortaya koyacağı olumlu tablonun ardından çok ciddi anlamda yatırım tarafında da bir artış olacak. Uluslararası yatırım cephesine bakıyorum. Türkiye'ye olan ilgi eksilmeden devam ediyor. Dolayısıyla doğrudan yatırım cephesinde de önümüzdeki günlerde, aylarda olumlu gelişmeler olacak. 2017, 2016'dan çok daha iyi bir yıl olacak inşallah" diye sözlerini sonlandırdı.