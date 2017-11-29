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Malkara Kaymakamı Erkan Karahan Muhtarlarla Buluştu

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Malkara Kaymakamı Erkan Karahan Muhtarlarla Buluştu
Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Toplantıyla igili açıklamada bulunan İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, "Muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve mahalle sakinleriyle bir araya geliyoruz. Hem karşılık sohbet etmek, hem sorunlar varsa yerinde değerlendirmek ve çözüme kavuşturmak için yaptığımız rutin toplantılar" dedi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş da, Kaymakam Erkan Karahan'ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını ve bu tür toplantıların birliktelik içinde devamlılığını diledi.

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