Malkara Ziraat Odası Araç Filosunu Genişletti

Malkara Ziraat Odası tarafından çiftçilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla 2 adet yeni traktör ve taş toplama makinesi alındı.

Malkara Ziraat Odası tarafından çiftçilere daha iyi hizmet sağlanması amacıyla 2 adet yeni traktör ve taş toplama makinesi alındı.

Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, çiftçiye daha iyi hizmet sunmak amacıyla kuruma 2 adet yeni traktör ve 1 adet taş toplama makinesi alındığını açıkladı. Gündüz, "Çatak Projesi kapsamında Kozyörük ve Karacagür'de bin 100 dönüm yerde taş toplanmıştır. Bu yıl itibariyle bu alan 4 bin dönüme çıkarıldı. Çiftçilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni araçlar hayırlı olsun" dedi.