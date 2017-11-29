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Malkara’da 56 Ünite Kan Bağışlandı

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Malkara’da 56 Ünite Kan Bağışlandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Hükümet Meydanı önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 56 ünite kan toplandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Hükümet Meydanı önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasında 56 ünite kan toplandı.

Edirne Kızılay Kan Merkezi ile Malkara Kızılay Şubesi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyası kapsamında, duyarlı vatandaşlar kan bağışında bulundu. Gün boyu süren kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 56 ünite kan bağışlanan etkinlikte, duyarlı vatandaşlar, kan vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kızılay görevlileri, kan bağışına destek veren Malkaralı vatandaşlara teşekkür etti. Kızılay Malkara Şube Başkanı Ömer Meral, kan bağışı kampanyası etkinliklerinin aralıklarla devam edeceğini aktardı.

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