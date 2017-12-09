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Malkara’da Abd Ve İsrail’e Tepki

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Malkara’da Abd Ve İsrail’e Tepki
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Skandal karar, AK Parti Malkara İlçe Teşkilatınca düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Gazi Ömer Bey Camii önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, Trump'ın hukuksuz Kudüs kararının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini aktardı. Şentürk, "Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlar'da Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye'nin, insanlığın silueti olan Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

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