Malkara’da Afet Bilinci Eğitimi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından personele yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından personele yönelik farkındalık eğitimi verildi.

AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Malkara ilçesinde faaliyet gösteren İbrice Maden İşletmeleri ve İbrice Enerji Ürünleri Tic. ve San. Ltd. Şti. personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Firmalarda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.