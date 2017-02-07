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Maltepe Belediyesinden Kişisel Eğitim Kursları

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Maltepe Belediyesinden Kişisel Eğitim Kursları
Maltepe Belediyesi, yabancı dilden DGS'ye, piyanodan bağlamaya, el sanatlarından dramaya kadar 12 farklı dalda kişisel eğitim kursları düzenliyor.

Maltepe Belediyesi, yabancı dilden DGS'ye, piyanodan bağlamaya, el sanatlarından dramaya kadar 12 farklı dalda kişisel eğitim kursları düzenliyor.

Maltepe Belediyesi Kütüphane, Kurslar ve Mesleki Eğitim Müdürlüğü, 12 farklı dalda kişisel eğitim kursları düzenleyecek. Kurslar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS), yabancı dil (İngilizce, Fransızca ve Farsça), mental aritmetik, piyano, gitar, bağlama, satranç, drama, resim, el sanatları, akıl oyunları ve yaratıcı yazarlık atölyelerinden oluşuyor. 23 Şubat'a kadar başvuruları devam edecek kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, müdürlüğün İdealtepe, Mızrak Sokak'taki hizmet binasına başvuracak. Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenlerse (0216) 549 10 13 - 549 10 15 numaralardan bilgi edinebilecek.

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