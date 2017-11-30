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Maltepe Belediyesinin “Girişimcilik Mutfağı” Altın Karınca Ödülü

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Maltepe Belediyesinin “Girişimcilik Mutfağı” Altın Karınca Ödülü
Maltepe Belediyesi "Yerel Kalkınma ve İşbirliği" kategorisinde "Girişimcilik Mutfağı" projesi ile Altın Karınca Belediyecilik Ödülü'nün sahibi oldu.

Maltepe Belediyesi "Yerel Kalkınma ve İşbirliği" kategorisinde "Girişimcilik Mutfağı" projesi ile Altın Karınca Belediyecilik Ödülü'nün sahibi oldu. Ödül töreni sonrası konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bu ödülü, özgürlüğü için bedel ödeyen, mücadele eden tüm kadınlar adına onur madalyası olarak kabul ediyorum. Maltepe'de değişimin en büyük öznesi kadınlar" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu sene 7'ncisi düzenlenen "Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri", Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu haber spikeri Sevinç Satıroğlu'nun üstlendiği ödül töreninde Maltepe Belediyesi, "Yerel Kalkınma ve İşbirliği" kategorisinde "Girişimcilik Mutfağı" projesi ile Altın Karınca Belediyecilik Ödülü'nün sahibi oldu. Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın da katıldığı ödül törenine Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başkan Yardımcıları Canan Döner, Fatma Gökkaya, Jale Yağcı ve Ömer Ekşioğlu ile proje ekibi katıldı.

"Bu ödül onur madalyası"

Ödülü, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın elinden alan Ali Kılıç, tören sonrası bir açıklama yaptı. Kılıç açıklamasında, "Kadınlara istihdam imkanı sunan Kadın Girişimcilik Mutfağı projemizle Altın Karınca Belediyecilik Ödülünü kazandık. Bu ödülü, özgürlüğü için bedel ödeyen, mücadele eden tüm kadınlar adına onur madalyası olarak kabul ediyorum. Maltepe'de değişimin en büyük öznesi kadınlar. Bu ekibe iyi bakın. Bu kıymetli ödülün mutfağında bunca güzel insanın emeği var. Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı yüzlerce kadına istihdam kapısı açtığımız çalışmalarımızdan sadece bir tanesidir" dedi.

7. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki belediyeler tarafından 2015 veya 2016 yılı içinde başlatılmış, uygulamaya konulmuş veya tamamlanmış olan 262 proje başvuruda bulunmuştu.

Girişimcilik mutfağı

Kadınların sosyal hayata katılması ve kadın istihdamının arttırılmasını hedef alan "Maltepe Girişimcilik Mutfağı" projesiyle, dezavantajlı kadınların mesleki bilgi ve becerilerini arttırması, iş gücüne ve istihdama katılmaları, nihayetinde ekonomik ve sosyal özgürlüklerini kazanmaları hedeflenmektedir. Maltepe Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, Küçükyalı'da belediyeye ait bir alanda, 2 sınıf, 1 büyük mutfak, 1 restoran ve idari birimlerden oluşan bir merkez kurulmuştur. Kurulan alanda, 150 kadına aşçı çıraklığı, servis elemanlığı, pastacı çıraklığı eğitimleri verilmiş ve 8 ay boyunca sürecek eğitimlerle kadınların, ilgili mesleklerde bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Eğitimler halen devam etmektedir.

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