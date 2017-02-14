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Maltepe Erzurumlular Vakfından Anlamlı Kampanya

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Maltepe Erzurumlular Vakfından Anlamlı Kampanya
İstanbul Maltepe'de bulunan Maltepe Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı önceki gün Sosyal Medya üzerinden çok anlamlı bir kampanyaya start verdi.

İstanbul Maltepe'de bulunan Maltepe Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı önceki gün Sosyal Medya üzerinden çok anlamlı bir kampanyaya start verdi.

Maltepe Erzurumlular Vakfı olarak geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra Albüm çıkaran Usta Söz ve Ses Sanatçısı, İbrahim Erkal'ın "Ömrüm" isimli albümünün satış rekorları kırması için kampanya başlattı.

Bu kampanyaya tüm Erzurum dernek ve vakıflarının da destek vermesi gerektiğini belirten Maltepe Erzurumlular Vakfı Başkanı Süha Dengizek, "Türkiye'nin neresinde yaşıyorsanız yaşayın Her Eve Bir İbrahim Erkal albümü alarak hem İbrahim Erkal'ın Erzurum severliğine Ahde Vefada bulunalım. Hem de Hemşehrimiz aracılığıyla Dadaşların nasıl birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını Dünya'ya duyuralım" dedi.

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