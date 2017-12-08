Maltepe’de Cem Adrian Rüzgarı Esti

Kendine has yorumu ve güçlü sesiyle büyük beğeni toplayan Cem Adrian, Maltepe'de hayranlarıyla buluştu.

Kendine has yorumu ve güçlü sesiyle büyük beğeni toplayan Cem Adrian, Maltepe'de hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Adrian, salonu dolduran hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. İzleyicilerin salona sığmadığı konserde alkışlarla sahneye çıkan Adrian, sevilen şarkılarını seslendirdi. "Ben Seni Çok Sevdim" "Herkes Gider mi?" "Nereye Gidiyorsun" gibi eski ve yeni albümlerinden çok sayıda şarkı seslendiren Adrian, "Ela Gözlüm" "Sarı Gelin" "Öf Öf" gibi türkülerle de hayranlarını mest etti.

Maltepe Belediyesi'ne ve Başkan Ali Kılıç'a teşekkür eden Adrian, "Yıllardır konserler veriyoruz. Ancak bugün burada eşine az rastlanır bir durumla karşı karşıyayız. Maltepe Belediyesi'nin böyle kültür-sanat etkinliklerini binlerce insana ücretsiz olarak sunması, sanata, sanatçıya ve halkın sanatla olan bağına önemli bir katkı. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.