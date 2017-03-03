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Maltepe’de “Kadına Şiddete Hayır” Sergisi Açıldı

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Maltepe’de “Kadına Şiddete Hayır” Sergisi Açıldı
Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar birçok alanda başarı elde etmiş kadınlar ile erkek terörüne kurban giden kadınların resimlerinden oluşan "Yaşayan...

Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar birçok alanda başarı elde etmiş kadınlar ile erkek terörüne kurban giden kadınların resimlerinden oluşan "Yaşayan kadınlar-kadına şiddete hayır" adlı resim sergisi Maltepe'de açıldı.

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde 14 sanatçının elinden çıkan 65 resimden oluşan "Yaşayan kadınlar- kadına şiddete hayır" adlı resim sergisi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Daha önce Kadıköy ve Ataşehir'de sergilenen Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar birçok alanda başarı elde etmiş kadınlar ile erkek terörüne kurban giden kadınların resimlerinden oluşan serginin açılışına Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, serginin hazırlanmasına katkı sunan kadınlar, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 14 sanatçımızın ortak çalışması burada yer alıyor. 65 eser var. Bu dünyada kadın olmanın çok zor olduğu dönemlerden geçiyoruz. Bu çalışmaları yapan arkadaşlarım önünde saygıyla eğilirken adlandırmakta zorlanıyorum, yaşamını yitirmek zorunda bırakılmış kadın kardeşlerimin anısı önünde saygıyla eğilmek istiyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından serginin hazırlanmasına katkı sunan sanatçı ve kadınlara plaket takdim edildi. Sonrasında ise Başkan Ali Kılıç sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Maltepe’de “Kadına Şiddete Hayır” Sergisi Açıldı

Maltepe’de “Kadına Şiddete Hayır” Sergisi Açıldı

Maltepe’de “Kadına Şiddete Hayır” Sergisi Açıldı

Maltepe’de “Kadına Şiddete Hayır” Sergisi Açıldı

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