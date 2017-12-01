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Maltepe’de Polis Araçlarına Taş Ve Sopayla Saldıran Mahalleye Operasyon

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Maltepe’de Polis Araçlarına Taş Ve Sopayla Saldıran Mahalleye Operasyon
Maltepe Aydınevler Mahallesi'de kavga eden iki grup kendilerini ayırmak isteyen polis ekiplerinin otomobillerine taş ve sopalarla saldırdı.

Maltepe Aydınevler Mahallesi'de kavga eden iki grup kendilerini ayırmak isteyen polis ekiplerinin otomobillerine taş ve sopalarla saldırdı. Saldırı sonrası araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri mahalleye operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Maltepe Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi üzerinde iki grup arasında kavga çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine kavgayı ayırmak için olay yerine polis ekipleri geldi. Bu esnada kavga eden iki grup kendilerini ayırmak isteyen polis ekiplerinin otomobillerine sopa ve taşla saldırdı.

Saldırı sonrası 2 polis aracında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri çağrıldı. Çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri mahalleye operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

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