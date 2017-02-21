  • BIST 88.953
  • Altın 143,860
  • Dolar 3,6258
  • Euro 3,8344
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 10 °C

Maltepe’deki İbadethaneler Dezenfekte Edildi

» »
Maltepe’deki İbadethaneler Dezenfekte Edildi
Maltepe Belediyesi ilçe genelindeki 77 ibadethanede, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi ilçe genelindeki 77 ibadethanede, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, kent zararlılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında, ilçede bulunan 75 cami, 1 cemevi ve 1 kilisenin de aralarında bulunduğu 77 ibadethanede, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptı. Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığı alanında kullanılmak üzere ruhsatlandırılmış ithal biyodisal ilaçlar kullanılarak yapılan dezenfekte çalışmasıyla ilgili bilgi veren Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki taleplere cevap vereceklerini, ilaçlama talebi için 441 21 46 numaralı telefondan kendileriyle irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.

Maltepe’deki İbadethaneler Dezenfekte Edildi

Maltepe’deki İbadethaneler Dezenfekte Edildi

Maltepe’deki İbadethaneler Dezenfekte Edildi

Maltepe’deki İbadethaneler Dezenfekte Edildi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstihdam Teşviki Bilgilendirme Toplantısı21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Muhtarlardan Seçmenlere Çağrı21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Girişimci Adayları Belgelerini Aldı21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Beyşehir’de Fotoğraf Etkinliği21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Futbolculardan Kendilerini Yalnız Bırakmayan Taraftara Plaket21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Vartolu Öğrencilerden İl Birinciliği21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Muhtarlara "Nitratlı Gübre" Bilgilendirmesi21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Kepez-santral’in Ağaçları Koruma Altında21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Kırklareli Üniversitesi’nde "7. Kariyer Günleri”21 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Orhan Holding Fotoğraf Yarışması Eserleri Nilüfer’de21 Şubat 2017 Salı 10:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti