İyi futbol oynuyormuşsunuz ama bu skora yansımıyormuş… Puan farkları birbirine çok yakınmış… Her an her şey olabilirmiş… Lig çok şeye gebeymiş vs.vs.vs…Ne kadar laf salatası yaparsanız yapın gerçek olan; ligi bir ilçe takımının forse ettiği…

‘O sene bu sene’ idi ve umut doluydum. Sizleri bilmem ama ben her maç sonrası heyecanımdan bir şeyler kaybettim.Samsunspor bir türlü beklediğimiz patlamayı yapamadı. Seri yakalayıp üst sıralarda kendine yer bulamadı. Demek ki eldeki malzeme bunun için yeterli değil…

Başarı için takviye şart… Erkurt Tutu dahi ucuz et yahnisinin ne kadar yavan olduğunu görmüştür artık. Anlaşılan o ki;Kayserili pazarlığını bir kenara bırakıp, oyunun kaderini değiştirecek kaliteli ayaklar için kesenin ağzı açmak gerekecek. Ara transfer döneminde kaliteli oyuncu bulmanın zorluğunu kolaya çevirebilirse tabii…

İstanbulspor takımı futbol oynamaya odaklı, çok koşan, sahanın tamamını kullanabilenve mücadeleci bir ekip.İlginç sonuçlara imza atıyorlar. Başa baş mücadelenin yaşanacağını düşünüyordum. Öyle de oldu...

Samsunspor adına ise hermaçaverdiğimiz anlamı taşıyordu.'Tırmanışa geçeceğimiz serinin ilk ayağı' Bir yerlerden başlamak lazım değil mi?Başlamak için sahadan üç puanla ayrılmak gerekiyor. Özellikle de önegeçtiğinbir maçtan...

Skor avantajını yakalayan Samsunspor,'yarı benim kontrolümde geçsin' derken, oyunun kontrolünü rakibine bıraktı. Daha ne olduğunu anlamadan rakip; önce penaltı, ardından aradığı golü buldu. Sonrasında ders vermeye başladı. Maçıntemposunasılkontroledilir,nasıledilmeli konusundaİstanbulspor'danöğrenilecekepeyceşeyvar.

Samsunspor maçı çevirmek için ne yaptı?Sadeceoyuncu değişikliği... İpekoğlu üst üste yaptığı değişikliklerle üç puanı istediğini belirtti. Ne varki sahadaki oyuncular kontrol edilemeyen 'uzuvlar'gibiydi, söz dinlemediler. Dedim ya malzeme bu...

Furkan, Manisa'da kurtardığı penaltıyla üç puana katkıda bulunmuştu. Bu kez bir puana... Atanımız yok ama tutanımız bizleri mahçup etmemeye çalışyor...

Rakip lehine verilen penaltıya gelince... Cezasahası çizgisine bir metre kala çalınan penaltı düdüklerine alışık olduğumuzdan, çizginin beş on santim dışıda ki pozisyona çalınanpenaltı düdüğünü garipsediğimi söyleyemem.'Bize her zaman ki tarife'der geçerim...