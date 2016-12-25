Mamak Belediye Başkanı Akgül, Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay’ı Ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı makamında ağırladı.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı makamında ağırladı.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay'ı makamında ağırladı. Başkent'in gündemine ve yerel hizmetlere dair sohbetin gerçekleştiği ziyarette, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Konuk başkana Mamak'ta eğitimden kültüre, spordan kentsel dönüşüme kadar birçok konuda yapılan hizmetleri anlatan Akgül, "Malumunuz Başkent'in en büyük ilçelerinden birisiyiz. Göreve geldikten sonra Mamak'ta büyük bir atılım gerçekleştirdik. Yılların getirmiş olduğu büyük sorunları adım adım çözüme kavuşturuyoruz" diye konuştu.

Akgül, Duruay'a aile merkezlerinde yapılan alüminyum rölyef tablo hediye ederken, Duruay da Akgül'e kahve takımı hediye etti.