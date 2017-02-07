Mamak Konukevi Misafirlerine Konfor Sunuyor

Geçtiğimiz yıl hizmete başlayan Mamak Belediyesi Konukevi misafirlerini 5 yıldızlı otel konforunda ağırlıyor.

Geçtiğimiz yıl hizmete başlayan Mamak Belediyesi Konukevi misafirlerini 5 yıldızlı otel konforunda ağırlıyor. Mamak Belediyesinin hizmete sunduğu sosyal tesislerden biri olan Vali Erdoğan Şahinoğlu Konukevi merkezi konumu, uygun ücret tarifesi ve hizmet standartlarıyla tercih sebebi oluyor.

Mamak Caddesi üzerinde bulunan konukevinin bütün odalarında standart hizmet sunuluyor. Tüm odalarda wifi, klima ve led ekranın bulunduğu konukevinde teknolojinin tüm imkanları kullanılıyor. Cafe ve restoranı da bulunan konukevinde misafirler huzurlu bir ortamda ağırlanıyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Başkent'in merkezi sayılabilecek bir konumda bulunan konukevimiz ulaşım açısından konuklarına büyük bir avantaj sağlıyor. Hizmet kalitesi ile de her geçen gün daha fazla tercih edilen konukevimizden sivil ya da kamu görevlisi dileyen her vatandaş faydalanabilir" dedi.

39 odayla hizmet veriyor

Vali Erdoğan Şahinoğlu Konukevi 5 yıldızlı otel konforuna sahip. Son derece şık bir şekilde döşenen konukevinde çift kişilik 20 oda, tek kişilik 14 oda ve 5 adet suit oda olmak üzere 39 oda ile hizmet veriyor.