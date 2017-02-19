Mamaklı Mali Müşavirlerden Akgül’e Ziyaret

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Mamak Bölge Temsilciliğine seçilen Murat Başpınar, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'e ziyarette...

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Mamak Bölge Temsilciliğine seçilen Murat Başpınar, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'e ziyarette bulundu.

ASMMMO Mamak Bölge Temsilciliğine seçilen Murat Başpınar, Yardımcısı Coşkun Güleçyüz ile birlikte Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'e tanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette ilçede bulunan esnafın sorunları, çevre, temizlik, ilan ve reklam vergileriyle alakalı fikir alışverişinde bulunuldu. Çalışmaları hakkında Akgül'e bilgi veren Başpınar, "Meslektaşlarımızın iş temposu gerçekten çok yoğun. Muhasebe büroları birçok kamu ve özel kuruluşun veri deposu olduğunu söyleyebilirim" dedi.

İlçede hizmet veren mali müşavirlerin de katıldığı ziyarette Akgül, "Muhasebe bürolarının son derece yoğun tempoda çalıştıklarını hepimiz biliyoruz. Öncelikli olarak esnafımızın mağdur olmaması ve vergi konusunda sizler bir denge unsuru olarak hizmet veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.