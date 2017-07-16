Mamak’ta 500 Evcil Hayvan Aşılandı

Mamak Belediyesi, hayvanların en büyük düşmanı olan kuduza karşı 3-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampanyada 500 evcil hayvanı aşıladı.

Mamak Belediyesi, hayvanların en büyük düşmanı olan kuduza karşı 3-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampanyada 500 evcil hayvanı aşıladı.

Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Veteriner Hekimliği tarafından gerçekleştirilen kampanya ile 500 evcil hayvan aşılandı. Kuduz hastalığına karşı aşılanan hayvanlar, aynı zamanda sağlık kontrolünden de geçirildi. Evcil hayvan sahipleri hayvan bakımı, beslenmesi ve hastalıklara karşı da bilgilendirildi. Kuduz hastalığından korunmanın en etkili yolunun kuduz aşısı yaptırmak olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kuduz, bütün sıcakkanlı hayvanlarda ve insanlarda görülen öldürücü bir hastalıktır. Mamak genelinde kuduz aşısı çalışmamız, vatandaşların sahip oldukları evcil hayvanlara ücretsiz olarak uygulandı. Aşılamayla kuduz riskini ortadan kaldırmayı ve ilçedeki sahipli kedi ve köpekleri kuduz yönünden kontrol altına almayı amaçladık" dedi.