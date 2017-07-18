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Mamak’ta Havuza Ziyaretçi Akını

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Mamak’ta Havuza Ziyaretçi Akını
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Mamak Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ziyaretçi akınına uğruyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Mamak Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu ziyaretçi akınına uğruyor.

Tatile gidemeyen vatandaşların alternatifi olan havuz, 7'den 70'e yüzmek isteyen vatandaşlarla dolup taşıyor. Üye sayısı her geçen gün artan tesis, Mayıs ve Haziran aylarında toplamda 4 bin 2 yüz kişiye hizmet verirken, üyeler ve kurslara katılan vatandaşlar hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor. Çocuklar için özel bölümün de bulunduğu havuzda vatandaşlar yüzme hocaları eşliğinde gönül rahatlığı ile yüzüyorlar.

Mamak Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'na vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden çok memnun olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, yüzme havuzlarında önceliğin hijyen olduğunu vurguladı. Havuza olan ilginin de her geçen gün arttığını belirten Akgül, vatandaşların havuzdan gönül rahatlığı içinde faydalanabileceğini söyledi. Pazartesi günü hariç haftanın altı günü hizmet veren havuza günün farklı saatleri ve hafta sonları olmak üzere yüzme eğitim grupları, çocuk grupları ve yetişkinlerden oluşan geniş kullanıcı yelpazesiyle hizmet veriyor. Yaz mevsiminde kış serinliği, kış mevsiminde de yaz sıcaklığı sunan havuz, salı, perşembe ve cumartesi günleri bayanlara, çarşamba, cuma ve pazar günleri de erkeklere hizmet veriyor.

Mamak’ta Havuza Ziyaretçi Akını

Mamak’ta Havuza Ziyaretçi Akını

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