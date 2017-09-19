  • BIST 106.535
  • Altın 146,893
  • Dolar 3,4935
  • Euro 4,1911
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 26 °C
  • İzmir 25 °C
  • Ordu 25 °C
  • Sinop 24 °C
  • Giresun 24 °C
  • Amasya 22 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Mamak’ta Okul Kantinlerine Sıkı Denetim

» »
Mamak’ta Okul Kantinlerine Sıkı Denetim
Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile birlikte okul kantinlerini denetledi.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ile birlikte okul kantinlerini denetledi.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla, kantinlerde çocukların sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak amacı ile sıkı denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Akgül, "Çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda beslenmesi ve obezitenin önüne geçilmesi noktasında ciddi adımlar atıldı" dedi.

İşletmeciler standartlara uyuyor

Yahya Kemal Orta Okulu ve Şehit Cihan Yıldız Orta Okulu kantinlerine yapılan denetlemede kantinlerin genel olarak kurallara uyduğunu belirten Akgül, "Kantin işletmecilerinin satılan ürünleri iyi koruması, hijyen koşullarına uymaları, muayenelerin eksiksiz yerine getirmeleri gibi pek çok konudaki çalışmaları bizleri oldukça memnun etti. Fakat bu titizliği yıl boyu göstermelerini bekliyoruz ve yıl boyu denetimlerimiz devam edecek" dedi. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Akgül, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

Temizliğe büyük önem veriyoruz

Öğrencilerin sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de, "Yavrularımızın okul içinde beslenmelerine katkı sağlayan kantinlerimizin temizliğine büyük önem veriyoruz. Temiz ortamda çocuklarımız kendilerini daha mutlu hissediyorlar. Onların kendilerini mutlu hissetmesi bizleri de mutlu ediyor" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak’ta Okul Kantinlerine Sıkı Denetim19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Eski Günlerine Kavuşuyor19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Palandöken: "Gazilerimiz Vatan Sevgisinin Yaşayan Sembolüdür"19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Gaziler Ayrımcılık İstemiyor19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Myp Lideri Yılmaz’dan Kuzey Irak’ta Yapılması Planlanan Referanduma Sert Tepki19 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Vali Kalkancı: “Gazilerimiz Sayesinde Varlığımızı Sürdürüyoruz”19 Eylül 2017 Salı 10:08
  • Ümmet Akın’dan Büyükşehir Belediye Meclisine Soru Önergesi19 Eylül 2017 Salı 10:08
  • Konservatuvar Hayalinden Vazgeçerek Kardeşlerini Okutuyor19 Eylül 2017 Salı 10:08
  • Mersin’de Gaziler Günü Törenle Kutlandı19 Eylül 2017 Salı 10:03
  • Siirt Belediyesinden Okul, Cami Ve Kurumlara Kamelya Desteği19 Eylül 2017 Salı 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti