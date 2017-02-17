Mamak’tan Halep’e Yardım

Mamak, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramı sonrasında bölgede yaşayan halka yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Mamak, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramı sonrasında bölgede yaşayan halka yardım eli uzatmaya devam ediyor.

"Halep İçin El Ele" adlı yardım kampanyası başlatan Türk Kızılayı ve Nata Vega Alışveriş Merkezi tarafından toplanan yardımlar dualarla bölgeye uğurlandı. Törene Mamak Kaymakamı Ali Mantı, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Türk Kızılayı Mamak Şube Müdürü Şükrü Can, Mamak Belediye Meclis Başkan Vekili Erdal Ak ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Ali Mantı, "Bu millet büyük bir millettir. Bizler her zaman mazlum milletlerin yanında yer aldık ve almaya da devam ediyoruz" dedi.

Suriye'de mazlumların yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Başkan Akgül ise, "Hükümetimiz bu konuda çok ciddi destek veriyor. Belki hiçbir devletin yaklaşamayacağı şekilde bir yükü karşılıyor. Bugüne kadar 7 tır gönderdik. Bugün Nata Vega Alışveriş Merkezinin yöneticilerine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Halepli mazlumlar için yola çıkarılan yardım malzemeleri arasında 3 bin battaniye, çocuk ve yetişkin mont, bot ve giyecek malzemeleri bulunuyor. Nata Vega Alışveriş Merkezi Müdürü Tahir Çelik de yardım kampanyalarının devam edeceğini dile getirdi.