Manavgat Adliyesi’nde İncelemelerde Bulundular

Antalya Adliyesi'nde görev yapan Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürleri Manavgat Adliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Antalya Adliyesi'nde görev yapan Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürleri Manavgat Adliyesi'nde incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin ilk pilot adliyesi olan Manavgat Adliyesi Antalya Adliyesinde görev yapan Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerini ağırladı. Manavgat Adliyesine gelen Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürleri Danışma ve Ön büro sistemini inceleyerek sistem hakkında yetkililerden bilgi aldılar. Manavgat Adliyesi'nin danışma ve ön bürosunun konumu ve kullanımı itibariyle örnek teşkil ettiği, incelemelerde bulunan müdürlerin aynı sistemi Antalya Adliyesinde uygulamak için çalışma yapacakları öğrenildi.