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Manavgat Adliyesinden Firar Eden Şahıs Yakalandı

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Manavgat Adliyesinden Firar Eden Şahıs Yakalandı
Antalya Manavgat Adliyesinden dün firar eden şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Antalya Manavgat Adliyesinden dün firar eden şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Değişik suçlardan aranan ve jandarma tarafından yakalanarak Manavgat Adliyesine getirilen Ümit T. savcıya çıkarılmak üzere beklerken firar etti. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ümit T.'nin firarının ardından adeta seferberlik ilan ederek Manavgat genelinde arama başlattı. Şahsın Evrenseki ve Çolaklı bölgelerinde görüldüğü bilgisi üzerine ekipler, arama çalışmalarını bu bölgelerde yoğunlaştırdı. Evrenseki bölgesinde sıkıştırılan Ümit T. jandarma ekipleri tarafından yakalanarak Çolaklı Jandarma Karakoluna getirildi. Ümit T.'nin jandarmadaki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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