Manavgat Belediyesi’nden Side’de Park Düzenlemesi

Manavgat Belediyesi, Side Kenan Evren Bulvarı'nda bulunan parkı yeniden düzenliyor.

Manavgat Belediyesi, Side Kenan Evren Bulvarı'nda bulunan parkı yeniden düzenliyor.

Manavgat Belediyesi'nin Kenan Evren Bulvarı üzerinde bulunan 5 bin metrekarelik büyük park alanı yeniden düzenleniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenmeye başlanan park alanında, çocuk oyun alanı, fitnes alanı, bankların yanı sıra etkinliklerin rahatlıkla yapılabileceği meydan alanı da proje kapsamında yer alıyor. Doğal traverten taşıyla kaplama yapılacak olan park alanına, toplam 2 bin 850 metrekare yeşil alan kazandırılmış olacak. Manavgat Belediyesi, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Side'ye başlattığı park projesi bölgeye nefes aldıracak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte modern bir parka sahip olacak olan bölge esnafı ve Mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. "Her Mahalleye Park" projesiyle kentin tüm noktalarına yeni nefes alanı kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların kentin stresinden uzaklaşarak günün yorgunluğunu atabileceği park alanlarının sayısını arttıracaklarını ifade etti. Başkan Sözen, "Side Ek Hizmet Binamızın karşısında bulunan atıl durumdaki alana modern bir park yaparak bölge halkının hizmetine sunmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği yeni nefes alanlarının sayısını artırmaya devam edeceğiz" dedi.