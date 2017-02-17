  • BIST 88.830
  • Altın 144,497
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -4 °C
  • Rize -1 °C
  • Trabzon 1 °C

Manavgat Belediyesi’nden Side’de Park Düzenlemesi

» »
Manavgat Belediyesi’nden Side’de Park Düzenlemesi
Manavgat Belediyesi, Side Kenan Evren Bulvarı'nda bulunan parkı yeniden düzenliyor.

Manavgat Belediyesi, Side Kenan Evren Bulvarı'nda bulunan parkı yeniden düzenliyor.

Manavgat Belediyesi'nin Kenan Evren Bulvarı üzerinde bulunan 5 bin metrekarelik büyük park alanı yeniden düzenleniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenmeye başlanan park alanında, çocuk oyun alanı, fitnes alanı, bankların yanı sıra etkinliklerin rahatlıkla yapılabileceği meydan alanı da proje kapsamında yer alıyor. Doğal traverten taşıyla kaplama yapılacak olan park alanına, toplam 2 bin 850 metrekare yeşil alan kazandırılmış olacak. Manavgat Belediyesi, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Side'ye başlattığı park projesi bölgeye nefes aldıracak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte modern bir parka sahip olacak olan bölge esnafı ve Mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e teşekkür etti. "Her Mahalleye Park" projesiyle kentin tüm noktalarına yeni nefes alanı kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların kentin stresinden uzaklaşarak günün yorgunluğunu atabileceği park alanlarının sayısını arttıracaklarını ifade etti. Başkan Sözen, "Side Ek Hizmet Binamızın karşısında bulunan atıl durumdaki alana modern bir park yaparak bölge halkının hizmetine sunmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği yeni nefes alanlarının sayısını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

Manavgat Belediyesi’nden Side’de Park Düzenlemesi

Manavgat Belediyesi’nden Side’de Park Düzenlemesi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrencilerden Başkan Kocadon’a Ziyaret17 Şubat 2017 Cuma 19:08
  • Söke’de Otomobil 3 Metreden Alt Yola Uçtu17 Şubat 2017 Cuma 19:03
  • Uşak’ta Yollar Profil Atlama İle Ayrılacak17 Şubat 2017 Cuma 19:03
  • Gaziosmanpaşa’dan Halep’e Yardım Tırları Dualarla Yola Çıktı17 Şubat 2017 Cuma 18:33
  • Elazığ’dan Kısa Kısa17 Şubat 2017 Cuma 18:28
  • Fetö’den 1 Öğretmen Tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 18:18
  • Kiremitlik Tepe’de Rekor Atlayış17 Şubat 2017 Cuma 18:13
  • Kbü, Yenice’de İstişare Yaptı17 Şubat 2017 Cuma 18:13
  • Başkan Alıcık’ı Dayanışma Gecesine Davet Ettiler17 Şubat 2017 Cuma 18:08
  • Ak Partili Vekiller Vatandaşlarla Biraraya Geldi17 Şubat 2017 Cuma 18:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti