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Manavgat Irmağı Sos Veriyor

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Manavgat Irmağı Sos Veriyor
Antalya Manavgat Irmağında su seviyesinin düşmesi nedeniyle çamurdan adacıklar oluşurken, tekneler 10 gündür tur yapamıyor.

Antalya Manavgat Irmağında su seviyesinin düşmesi nedeniyle çamurdan adacıklar oluşurken, tekneler 10 gündür tur yapamıyor.

Manavgat Irmağında su seviyesinin düşmesi nedeniyle ırmak üzerinde yer yer adacıklar oluşurken etrafa balçık ve yosun kokusu yayılmaya başladı. Manavgat Irmağındaki su seviyesinin düşmesinin, ırmak üzerinde bulunan Oymapınar ve Manavgat Barajlarının özelleştirilmesinin ardından kamu kurumları ile barajları işleten firmalar arasında koordinenin sağlanamamasından kaynaklandığı iddia edildi.

Manavgat Irmağında su seviyesinin düşmesi nedeniyle turist taşımacılığı yapan tekneler şelaleye gidemediği için çalışamaz duruma geldi. İşlerinin kötü olduğunu belirten tekne sahipleri ve çalışanları, su seviyesinin düşmesiyle birlikte işlerin tamamen durduğunu, önlem alınmaması durumunda seslerini duyurabilmek için imza toplayacaklarını dile getirdi.

Manavgat Irmağı Sos Veriyor

Manavgat Irmağı Sos Veriyor

Manavgat Irmağı Sos Veriyor

Manavgat Irmağı Sos Veriyor

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