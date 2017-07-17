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Manavgat Plaj Futbolu Sona Erdi

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Manavgat Plaj Futbolu Sona Erdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Manavgat Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Plaj Futbolu Ligi Manavgat Etabı sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Manavgat Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Plaj Futbolu Ligi Manavgat Etabı sona erdi.

TFF ve Manavgat Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Plaj Futbolu Ligi Manavgat Etabı sona erdi. Boğaz Otel sahilinde gerçekleştirilen 20 müsabakada 13 takım 156 sporcuyla mücadele etti. Yerli ve yabancı 10 bin kişinin izlediği 7 günlük turnuvanın sonunda gülen taraf Modhouse Özba Yapı Takımı oldu. Final maçında Cenaze İşleri ile mücadele eden Özba Yapı İnşaat Takımı 6-2'lik galibiyetle şampiyon oldu.

Kupa ve madalyalar takdim edildi

Düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya ve hakemler de plaketlerini Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından takdim edildi. Manavgat'ında futbolu sevdiğini belirten Başkan Sözen, "Bizde bu sevgiyi karşılıksız bırakmamak için çalışmaya devam ediyoruz. Böyle değerli takımların olduğu Manavgat'ımızda plaj futbolu da önemli noktalara geldi" dedi.

Manavgat Plaj Futbolu Sona Erdi

Manavgat Plaj Futbolu Sona Erdi

Manavgat Plaj Futbolu Sona Erdi

Manavgat Plaj Futbolu Sona Erdi

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