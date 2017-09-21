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Manavgat Şelalesinde Cüzdan Çalan İngiliz Turist, Durdurulan Tur Otobüsünde Yakalandı

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Manavgat Şelalesinde Cüzdan Çalan İngiliz Turist, Durdurulan Tur Otobüsünde Yakalandı
Manavgat Şelalesi'nde hediyelik eşya satışı yapan işyerinde, işyeri sahibinin raflardaki malzemelerin arkasına koyduğu para cüzdanını çalan İngiliz...

Manavgat Şelalesi'nde hediyelik eşya satışı yapan işyerinde, işyeri sahibinin raflardaki malzemelerin arkasına koyduğu para cüzdanını çalan İngiliz turist, güvenlik kameraları sayesinde kısa sürede yakalandı.

Olay, işyeri sahibinin cüzdanını kodluğu yerde bulamaması üzerine ortaya çıktı. Hediyelik Eşya satışı yapan işyerinin sorumlusu Ömer Uygur, para bozmak için cüzdanına uzandığında koyduğu yerde bulamadı. Hemen Şelalenin güvenlik kameralarının bulunduğu bölüme geçerek görüntüleri izleyen Uygur, 1 kadın 1 erkek 2 İngiliz turistin alışveriş yapacakmış gibi fiyat sorduğu sırada erkek turistin malzemelerin arkasında bulunan cüzdanı k cebine koyduğunu gördü. Cüzdanı çalan turist, hiçbir şey olmamış gibi malzemeleri inceleyerek işyerinden ayrıldı. Şelalede biraz daha gezdikten sonra geldiği grupla birlikte şelaleden ayrılan turist, görüntüleri izleyen işyeri sahibi tarafından jandarmaya ihbar edildi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Manavgat merkez Karakolu ekipleri İngiliz turisti Alanya yolunda otobüste ele geçirdi. İşyeri sahibi Ömer Uygur " Kendisinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu, İngiltere'de tedavi görürken tedavi kapsamında yanındaki bayan görevliyle birlikte Türkiye'ye tatile geldiğini öğrendik. Ben zararımın karşılanması durumunda davacı olmadığımı söyledim. İngiliz Turist, şelaleden sonra bot turuna gittiklerini bot turu sırasında cüzdanı denize attığını söyledi" diye konuştu.

Olay anının görüntülerinden yola çıkan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Manavgat Merkez Karakolu ekipleri, Alanya'da tatil yaptığı ve Şelaleye düzenlenen tura katıldığı belirlenen İngiliz Turisti Alanya yolunda tur otobüsünü durdurarak yakaladı. İngiliz turist I.D, Jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine çıkarıldı. Cüzdanı çalınan Ömer Uygur'un davadan vazgeçtiği İngiliz Turist I.D, yurtdışı çıkış yasağı kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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