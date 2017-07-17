Manavgat Yemişli Mesire Alanı Açılıyor

Manavgat Belediyesi'nin, Yemişli Mevki'nde yaptırdığı mesire alanı, Altay konser ile açılacak.

Manavgat Belediyesi'nin, Yemişli Mevki'nde yaptırdığı mesire alanı, Altay konser ile açılacak.

Manavgat Belediyesi, D-400 Karayolu üzerindeki Yemişli Mevki'nde başlattığı mesire alanı çalışmasını tamamladı. Kentte mevcut mesire alanlarına alternatif olacak olan Yemişli Mesire Alanı, 21 Temmuz 2017 Cuma Günü Saat 20.30'da, pop sanatçısı Altay'ın vereceği konser açılacak.

33 bin 220 metrekarelik alanda tasarlanan mesire alanında, 25 bin metrekarelik çim ve yeşil alan yer alıyor, 51 araçlık otopark, 2 adet büfe, 1 adet giriş kontrol binası, 7 kademeli yapay kayadan tasarlanan su gösterisi havuzu, 6 bin 200 metrekarelik alanda yürüyüş yolu, 950 metrekarelik ahşap yürüyüş yolu, iki adet seyir terası, 2 adet teleskop, 36'sı mangallı olmak suretiyle 72 adet kamelya, 3 adet çeşme, 10 adet bank yer aldı. Yeşil alan çalışmasında ise toplam 365 adet farklı ağaç türü ve 4 bin 400 adet yer örtücü bitki ve çalı türü kullanılacak. 2 bin 500 metrekarelik çim alanda ise bitkilendirme çalışmaları yapıldı. Ön cepheye yerleştirilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk imzası büyük beğeni toplarken, mesire alanı şimdiden vatandaşların ziyaret ettiği bir yer haline geldi.

Başkan Sözen açılışa davet etti

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, kentte vatandaşların kullanabileceği mesire alanlarının sayısını artırmayı hedeflediklerini ve bu nedenle de Yemişli'de güzel bir mesire alanı projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Sözen, "Yemişli'de vatandaşlarımızın keyifli zaman geçirecekleri mesire alanı çalışmamızı tamamladık. Hem bölge turizmine artı değer katan, hem de halkımızın nefes alacağı bir mesire alanını kentimize kazandırdığımız için mutluyuz. 21 Temmuz'da yapacağımız konserli açılış törenimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.