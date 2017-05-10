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Manavgat’ta 5 Yaşındaki Çocuk Kazada Öldü

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Manavgat’ta 5 Yaşındaki Çocuk Kazada Öldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Hüseyin Ö. (5) ablası Melike Ö. ile birlikte Manavgat'ın Kızılot Mahallesi D-400 karayolundaki trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek isterken araçlara yeşil ışık yandı. Işıkta bekleyen İslam Ş. yönetimindeki 72 AS 458 plakalı tır ile Adnan T.'nin kullandığı 07 PS 866 plakalı ticari araç hareket etti. Tırın önünden geçerek yola koşan çocuğa 07 PS 866 plakalı ticari aracın çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu iddia edildi.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından araç sürücüleri birbirlerini suçlarken, olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından her iki araç sürücüsü de jandarma tarafından gözaltına alındı.

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