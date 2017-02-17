  • BIST 88.830
  • Altın 144,952
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Manavgat’ta Cephanelik Gibi Ev

» »
Manavgat’ta Cephanelik Gibi Ev
Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 10 adet silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 10 adet silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakol Komutanlığı ekipleri, Cennetler mevkiinde P.Y. ve L.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada klima kapağına gizlenmiş 8 paket 20 gram uyuşturucu madde, yatak altında 3 pompalı av tüfeği, 1'i çift namlulu olmak üzere 7 tabanca, 1 tarihi eser olduğu tahmin edilen Kur'an-ı Kerim, 2 kama, 16 kurusıkı tabanca mermisi, 11 av tüfeği fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

Manavgat’ta Cephanelik Gibi Ev

Manavgat’ta Cephanelik Gibi Ev

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da Fetö’den 2 Tutuklama17 Şubat 2017 Cuma 18:33
  • Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında Bugün Gözaltına Alınan Hdp Milletvekili Ferhat Encü, Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı.17 Şubat 2017 Cuma 18:28
  • Öğrenci Servisi İle Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı17 Şubat 2017 Cuma 18:28
  • Evden Hırsızlık Olayına Karışan 2 Kişi Yakalandı17 Şubat 2017 Cuma 18:23
  • Gelibolu’da Yangında Ölen 13 Aylık Bebek Toprağa Verildi17 Şubat 2017 Cuma 18:03
  • İki Tır Çarpıştı: 1 Yaralı17 Şubat 2017 Cuma 17:58
  • Kırıkkale’deki Fetö Operasyonu17 Şubat 2017 Cuma 17:58
  • Sivas’ta Fetö’den 4 Polis Tutuklandı17 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Mahallelinin Kabusu Hırsızlıklar Yakalandı17 Şubat 2017 Cuma 17:48
  • Denizli’de Kore Gazisi Hayatını Kaybetti17 Şubat 2017 Cuma 17:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti