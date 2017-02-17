Manavgat’ta Cephanelik Gibi Ev

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 10 adet silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada 10 adet silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakol Komutanlığı ekipleri, Cennetler mevkiinde P.Y. ve L.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada klima kapağına gizlenmiş 8 paket 20 gram uyuşturucu madde, yatak altında 3 pompalı av tüfeği, 1'i çift namlulu olmak üzere 7 tabanca, 1 tarihi eser olduğu tahmin edilen Kur'an-ı Kerim, 2 kama, 16 kurusıkı tabanca mermisi, 11 av tüfeği fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.