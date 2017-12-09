Manavgat’ta Çeşitli Suçlardan Aranan Zanlı Yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca "Hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan 10 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H. G. Yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanan zanlı Alanya cezaevine teslim edildi.