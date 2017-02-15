Manavgat’ta En Fazla Konyalı Yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı verilerine göre, 224 bin 664 nüfusa sahip Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde 14 bin 310 Konyalı yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı verilerine göre, 224 bin 664 nüfusa sahip Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde 14 bin 310 Konyalı yaşıyor.

Türkiye'nin 82 ilinden insanı bünyesinde barındıran 224 bin 664 olan nüfusunun 111 bin 934'ü Antalya nüfusuna kayıtlı olan Manavgat'ta 14 bin 310 Konyalı yaşıyor. Konyalıları 5 bin 853 kişi ile Kahramanmaraş, 5 bin 121 kişi ile Hatay, 4 bin 640 kişi ile Adanalılar takip ediyor.

Manavgat'ta en az 53 kişi ile Yalova nüfusuna kayıtlı insan yaşarken Yalovalıları 72 kişi ile Hakkarililer, 85 kişi ile Bayburtlular, 143 kişi ile Edirneliler takip ediyor.