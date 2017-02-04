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Manavgat’ta Otomobil Yangını

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Manavgat’ta Otomobil Yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, cumartesi pazarından alışveriş yaptıktan sonra 07 JA 459 plakalı otomobiline binerek evine gitmekte olan Abdullah Şahin, otomobilinin ön bölümünden aniden alevlerin yükselmesiyle şaşkına döndü. Abdullah şahin, hemen kendini araçtan dışarı atarken çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürüldü ancak büyük bölümü yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Aracının yanışını çaresizlik içerisinde izleyen Abdullah Şahin, pazar alışverişi yaptıktan sonra aracına binerek hareket ettiğini, kısa bir süre sonra otomobilinin durduğunu, çalıştırmak için marşa bastığında ise motor bölümünden alevler yükselmeye başladığını söyledi.

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