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Manavgat’ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Manavgat’ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Acısu Caddesi'nde Yağmur Zaralı'nın kullandığı 20 U 4126 plakalı otomobil virajı alamayıp yoldan çıktı. Takla atadan otomobilde bulanan sürücü Yağmur Zaralı ve yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Yiğit A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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