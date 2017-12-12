Manavgat’ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ile 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Acısu Caddesi'nde Yağmur Zaralı'nın kullandığı 20 U 4126 plakalı otomobil virajı alamayıp yoldan çıktı. Takla atadan otomobilde bulanan sürücü Yağmur Zaralı ve yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Yiğit A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.